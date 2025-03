Regierungsbildung

Vereidigung der neuen Regierung in Wien durch Bundespräsident van der Bellen (Roland Schlager / APA / dpa / Roland Schlager)

Bundespräsident Van der Bellen empfing die Vertreter der drei Parteien ÖVP, SPÖ und Neos in der Wiener Hofburg. Neben Bundeskanzler Stocker traten 13 Ministerinnen und Minister ihre Ämter an. Van der Bellen bezeichnete die anstehenden Aufgaben als herausfordernd. Vor diesem Hintergrund bedankte er sich dafür, dass die Parteien doch noch über ihren Schatten gesprungen seien und das große Ganze in den Vordergrund gestellt hätten.

Die Einigung auf das erste Dreierbündnis in Österreich gelang erst im zweiten Anlauf. Gespräche im Januar waren noch gescheitert, danach auch solche zwischen FPÖ und ÖVP. Die rechtspopulistische FPÖ war bei der Parlamentswahl stärkste Kraft geworden, fand aber keinen Koalitionspartner.

