Irreguläre Migration

Christian Stocker (ÖVP). (Archivbild) (picture alliance / dts-Agentur / -)

Er erwarte, dass man an den Binnengrenzen partnerschaftlich vorgehe und eine abgestimmte Lösung finde, sagte der konservative ÖVP-Politiker der Welt am Sonntag. Außerhalb rechtmäßiger Verfahren nehme man niemanden zurück, der von einem Nachbarland zurückgewiesen worden sei. Es sei gut, dass Deutschland härter gegen illegale Migration vorgehen wolle, führte Stocker aus. Es komme aber im Wesentlichen darauf an, den Schutz der EU-Außengrenzen zu verbessern. Ähnliche Mahnungen an die künftige Bundesregierung kamen zuvor von Polen.

Der designierte deutsche Bundeskanzler Merz und sein künftiger Kanzleramtsminister Frei hatten zuletzt angekündigt vom ersten Tag der Regierungsübernahme an die Grenzkontrollen zu verstärken und auch Zurückweisungen vorzunehmen. Die neue Bundesregierung soll am Dienstag ihr Amt antreten.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.