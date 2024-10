Nach Nationalratswahl

ÖVP-Chef Nehammer mit Regierungsbildung in Österreich beauftragt - nicht FPÖ-Politiker Kickl - Koalition aus drei Parteien angestrebt

In Österreich hat der amtierende Kanzler Nehammer den Auftrag zur Regierungsbildung angenommen. In einer Erklärung kündigte der Chef der konservativen ÖVP an, zu den Koalitionsverhandlungen neben der sozialdemokratischen SPÖ auch eine dritte Partei einladen zu wollen.