Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, will von der EU einen Verlustausgleich für die deutschen Bauern. (Archivbild) (picture alliance / Jörg Carstensen )

Der Grünen-Politiker erklärte bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, für Landwirte in Österreich, Tschechien, Polen und Portugal habe die EU-Kommission in der vergangenen Woche insgesamt 77 Millionen Euro an Hilfen freigegeben. Deutsche Landwirte seien dagegen übergangen worden, dabei hätten auch sie im Frühjahr massive Verluste durch Frost erlitten, betonte Özdemir. Auf eine Anfrage bei der EU-Kommission habe er bisher allerdings keine Antwort bekommen.

Im April hatten plötzliche Kälteeinbrüche vor allem im Süden und Osten des Landes für flächendeckende Schäden im Obst- und Weinbau gesorgt. Nach Schätzungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums summieren sich die Verluste auf mindestens 210 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.