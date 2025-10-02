Dienst an der Gesellschaft

Im kommenden Jahr will Cem Özdemier als Spitzenkanidat der Grünen in Baden-Württemberg antreten und Ministerpräsident werden (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Damit könnten sich alle in den Dienst ihres Landes stellen, sagte Özdemir der Funke Mediengruppe. Dies könne in der Bundeswehr erfolgen, aber auch in einer sozialen Einrichtung. Auch müsse es nicht zwingend im Alter von 18 stattfinden, könne aber mit Anreizen wie einem kostenlosen Führerschein verbunden sein. Der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg sprach wörtlich von einem "republikanischen Jahr". So bringe das Leben in einer freien, liberalen Demokratie neben Rechten für alle eben auch Pflichten mit sich. In diesem Zusammenhang kritisierte Özdemir die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011.

Allerdings dürfe diese nun auch nicht einfach über die Köpfe hinweg wieder angeordnet werden und die Gesellschaft noch weiter spalten.

