Cem Özdemir im Landtag in Stuttgart (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Er will die Nachfolge seines Parteikollegen Kretschmann antreten, der nach 15 Jahren aus dem Amt scheidet. Nach der Wahl steht die Vereidigung durch den neuen Landtagspräsidenten, den CDU-Politiker Strobl, auf dem Programm. Özdemir sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, seine Geschichte sei eine Ermutigung, hoffentlich nicht nur für Kinder von Migranten, sondern auch für Kinder von Arbeitern. Der Vorsitzende des Vereins "Türkische Gemeinde in Deutschland", Sofuoglu, sprach von einer "wahren Erfolgsgeschichte", dass ein türkischstämmiger Deutscher Ministerpräsident werde - unabhängig von dessen politischer Haltung. Özdemir sei ein "wichtiges politisches Vorbild" für Jugendliche mit einer Einwanderungsgeschichte. Özdemirs Vater war Arbeiter in einer Textilfabrik, die Mutter führte eine Änderungsschneiderei.

Die Grünen hatten die Landtagswahl in Baden-Württemberg Anfang März knapp vor der CDU gewonnen. Beide Parteien kommen auf jeweils 56 Sitze.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.