Özdemir tritt die Nachfolge seines Parteikollegen Kretschmann an, der nach 15 Jahren aus dem Amt scheidet. Nach der Wahl im Plenum steht die Vereidigung durch den Landtagspräsidenten, den CDU-Politiker Strobl auf dem Programm. Im Anschluss werden die Ministerinnen und Minister bestätigt.
Die Grünen hatten die Landtagswahl in Baden-Württemberg Anfang März knapp vor der CDU gewonnen. Im Parlament kommen beide Parteien auf jeweils 56 Sitze. In der Opposition sind außerdem die AfD und die SPD vertreten.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.