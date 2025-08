Zukunft der Grünen

Cem Özdemir tritt für die Grünen 2026 als Spitzenkandidat bei der baden-württembergischen Landtagswahl an. (Marijan Murat / dpa / Marijan Murat)

Man müsse weg von der Debatte, ob man eine bessere CDU, SPD oder gar Linke sei, sagte der Spitzenkandidat der Grünen für die baden-württembergische Landtagswahl 2026 dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das heiße aus seiner Sicht auch, dass die Grünen bei ihrem Kern bleiben und sich von Umverteilungsdebatten abwenden sollten. Özdemir führte in diesem Zusammenhang die Sozialdemokraten als "warnendes Beispiel" an. So sei die SPD von der Partei der Arbeiter immer mehr zu einer Partei der Transferempfänger geworden. Das aber habe viele Arbeiter in die Arme der AfD getrieben.

Özdemir betonte, als "einzige bürgerliche Oppositionspartei" müsse man den Markt zum Verbündeten des Klimaschutzes machen, nicht zum Gegner.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.