2026

Özdemir will Grünen-Spitzenkandidat für Landtagswahl in Baden-Württemberg werden

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will übereinstimmenden Medienberichten zufolge Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg werden. Er will laut der "Bild-Zeitung" gegen Mittag gemeinsam mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann eine entsprechende Erklärung abgeben. Eine Bestätigung durch die Grünen gibt es bisher nicht.