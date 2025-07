Die Pazifik-Region um Neukaledonien (picture alliance / dpa-infografik | dpa-infografik)

Vertreter des französischen Staates und Neukaledoniens hätten bei ihrem Treffen in Bougival in der Nähe von Paris ein Abkommen unterzeichnet, wie mehrere Teilnehmer bekanntgaben. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wird mit dem Abkommen ein "Staat Neukaledonien" in die französische Verfassung aufgenommen. Es soll demnach eine neukaledonische Staatsangehörigkeit geben.

Im vergangenen Jahr hatte es in dem französischen Überseegebiet massive Unruhen gegeben. Auslöser war eine von Paris geplante Verfassungsreform. Diese sollte tausenden französischstämmigen Bürgerinnen und Bürgern das Wahlrecht und somit mehr politischen Einfluss einräumen. Dagegen wehren sich Befürworter einer Unabhängigkeit der Inselgruppe.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.