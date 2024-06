Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Attacke sei in der vergangenen Nacht verübt worden, meldet die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf örtliche Behörden. Laut Website der Fabrik handelt es sich um eine Anlage, in der unter anderem Chemikalien produziert werden, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet werden.

Die Region Twer liegt zwischen Moskau und Sankt Petersburg.

