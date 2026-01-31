Epstein-Akten

Der frühere britische Prinz Andrew steht wegen seiner Kontakte zum Sexualstraftäter Epstein unter Druck. (IMAGO / i Images / Pool)

Demnach weist ein in den Dokumenten enthaltener E-Mail-Verlauf darauf hin, dass Epstein 2010 für Andrew ein Abendessen mit einer 26-jährigen Russin in London vermittelte. Die die Offerte annehmende Antwort war laut Akten mit Andrews damaliger Signatur "HRH The Duke of York" versehen und mit dem Buchstaben "A" unterzeichnet. Aufgrund von Enthüllungen über die Verbindung zwischen Andrew und Epstein entzog König Charles III. seinem Bruder im Oktober den Prinzentitel und die damit verbundenen Rechte und Privilegien. Andrew weist alle Vorwürfe gegen ihn zurück.

Das US-Justizministerium hatte gestern weitere Ermittlungsakten zum Epstein-Fall veröffentlicht. Der Multimillionär wurde 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Er hatte über Jahre hinweg einen Missbrauchsring betrieben, bei dem er unter anderem Prominenten Minderjährige zugeführt haben soll.

