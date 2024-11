Russischer Angriffskrieg

Nordkoreanische Soldaten unterstützen Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine (Archivbild) (AP / dpa / Ahn Young-joon)

Die "New York Times" berichtet unter Berufung auf ukrainische und US-amerikanische Quellen, in der russischen Grenzregion Kursk habe es erste Kämpfe mit nordkoreanischen Truppen gegeben. Ein US-Beamter sagte der Zeitung, eine beträchtliche Zahl nordkoreanischer Soldaten sei getötet worden. Der ukrainische Verteidigungsminister Umjerow sprach in einem Interview mit dem südkoreanischen Fernsehsender KBS ebenfalls von ersten Gefechten mit Nordkoreanern. Diese würden sich jedoch als Angehörige des sibirischen Volkes der Burjaten ausgeben.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, die Kämpfe mit nordkoreanischen Soldaten bedeuteten weitere Instabilität für die Welt. Die Welt müsse sich einer Ausweitung des Krieges entgegenstellen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.