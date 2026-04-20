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Nach Angaben der Polizei eröffnete ein Vater im Bundesstaat Louisiana das Feuer. Sieben der Opfer seien seine eigenen Kinder gewesen, im Alter zwischen einem und 14 Jahren. Zudem schoss der 31-jährige Mann auf die Mutter und auf eine weitere Frau. Beide befänden sich in kritischem Zustand, hieß es. Der Täter habe anschließend einen Wagen gestohlen und sei geflüchtet. Während der Verfolgungsjagd hätten die Beamten auf ihn geschossen. Er sei später an seinen Verletzungen gestorben. Die genauen Hintergründe seien noch unklar. Die Ermittler gingen aber davon aus, dass die Motive ausschließlich familiär bedingt sind.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.