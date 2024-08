In Doha lief eine weitere Verhandlungsrunde über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. (imago / robertharding / IMAGO)

Diplomaten sprachen am Rande der Gespräche in Katars Hauptstadt Doha von "einigen Fortschritten". Das katarische Außenministerium teilte mit, die Bemühungen mit den anderen Vermittlerstaaten Ägypten und den USA dauerten an. Man habe ein ergänztes Papier vorgelegt, das auf bislang bestehende Differenzen eingehe. Dabei gehe es etwa um die Umstände einer Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln sowie palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Details blieben zunächst offen. Weitere Gespräche sollten in der kommenden Woche geführt werden, hieß es. Für Montag sei zudem ein Treffen von US-Außenminister Blinken und Israels Regierungschef Netanjahu geplant.

Die militant-islamistische Hamas nimmt an den Verhandlungen nicht direkt teil, wird aber laufend über den Fortgang der Gespräche informiert.

