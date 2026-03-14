Niederlande
Offenbar gezielter Angriff auf jüdische Schule in Amsterdam - nur geringfügiger Schaden

In Amsterdam ist bei ‌einer ⁠Explosion eine jüdische Schule leicht beschädigt worden.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Bürgermeisterin Halsema sprach ⁠von ⁠einem ⁠gezielten Angriff auf ⁠die ⁠jüdische ‌Gemeinde, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP ​meldete. Die Explosion ereignete sich in einem Wohnviertel im Süden der niederländischen Hauptstadt.
    Die Sicherheitsvorkehrungen an Synagogen und jüdischen Einrichtungen waren bereits verschärft worden, nachdem es gestern in der Nacht zu einem Brandanschlag auf eine Synagoge im Zentrum von Rotterdam gekommen war. Im benachbarten Belgien löste eine Explosion am Montag einen Brand in einer Synagoge in Lüttich aus.
    Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.