Niederlande

Bürgermeisterin Halsema sprach von einem gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinde, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete. Die Explosion ereignete sich in einem Wohnviertel im Süden der niederländischen Hauptstadt.
Die Sicherheitsvorkehrungen an Synagogen und jüdischen Einrichtungen waren bereits verschärft worden, nachdem es gestern in der Nacht zu einem Brandanschlag auf eine Synagoge im Zentrum von Rotterdam gekommen war. Im benachbarten Belgien löste eine Explosion am Montag einen Brand in einer Synagoge in Lüttich aus.
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.