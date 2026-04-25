Westafrika

Rauch über der Stadt Bamako (Archivbild) (AFP / -)

Auch im Landesinneren sei es zu Angriffen gekommen, hieß es in einer Stellungnahme des Generalstabs. Inzwischen sei die Lage unter Kontrolle. Die deutsche Botschaft in Bamako teilte mit, der internationale Flughafen sei geschlossen. Es werde empfohlen, an einem sicheren Ort zu bleiben und Bewegungen im Stadtgebiet zu vermeiden.

In Mali kommt es immer wieder zu Angriffen durch dschihadistische Kämpfer der Terrorgruppe JNIM. Sie ist ein Ableger von Al Kaida.

Von 2013 bis 2023 hatte die UNO-Friedenstruppe Minusma in Mali den Auftrag, die Zivilbevölkerung zu schützen und das westafrikanische Land zu stabilisieren. Auch Soldaten der Bundeswehr waren in Mali im Einsatz, die letzten von ihnen verließen das Land im Dezember 2023. Unterdessen weitete Russland seinen militärischen Einfluss in Mali und der Sahelzone aus.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.