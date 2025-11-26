Eine Gruppe von Offizieren verkündete in der Hauptstadt Bissau, sie habe die vollständige Kontrolle über das Land übernommen, den Wahlprozess ausgesetzt und alle Grenzen geschlossen. Zuvor waren in der Umgebung des Präsidentenpalastes Schüsse gefallen. Präsident Embaló hatte zuvor einem französischen Magazin gesagt, er sei festgenommen worden.
In Guinea-Bissau waren am Sonntag der Präsident und das Parlament neu gewählt worden. Offizielle vorläufige Ergebnisse sollten morgen bekanntgegeben werden.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.