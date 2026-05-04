Das Schiff "Jin Hui" wurde im Nebel vor Trelleborg von der Küstenwache geentert. Es steht im Verdacht, Teil der russischen Schattenflotte zu sein. (picture alliance / TT NYHETSBYRÅN / Johan Nilsson / TT)

Die Behörde teilte mit, man habe das unter syrischer Flagge fahrende Schiff "Jin Hui" in schwedischen Hoheitsgewässern südlich von Trelleborg geentert. Das Ziel des 182 Meter langen Tankers sei unklar. Zivilschutzminister Bohlin sagte, man vermute, dass das Schiff unter falscher Flagge fahre. Zudem stehe es auf Sanktionslisten der EU und Großbritanniens.

Europäische Staaten gehen immer wieder gegen die Schattenflotte vor, mit deren Hilfe Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine finanziert. Oft handelt es sich um alte Schiffe, mit denen Moskau das internationale Ölembargo zu umgehen versucht.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.