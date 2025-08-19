Hessen
Offenbar vier Bundeswehrautos in Brand gesteckt - Staatsschutz in Kassel ermittelt

Unbekannte haben im nordhessischen Kassel vier Fahrzeuge der Bundeswehr in Brand gesetzt.

    Zu sehen ist mit weißer Schrift auf blauem Hintergrund: "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )
    Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen, wie die Polizei mitteilte. Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Einsatzkräfte waren von einem Anwohner alarmiert worden. Die betroffenen Autos, die an unterschiedlichen Orten standen, wurden vollständig zerstört. Innenminister Poseck verurteilte die mutmaßliche Brandstiftung. Angriffe auf die Bundeswehr seien Angriffe auf uns alle, betonte der CDU-Politiker.
    Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.