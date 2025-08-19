Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen, wie die Polizei mitteilte. Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Einsatzkräfte waren von einem Anwohner alarmiert worden. Die betroffenen Autos, die an unterschiedlichen Orten standen, wurden vollständig zerstört. Innenminister Poseck verurteilte die mutmaßliche Brandstiftung. Angriffe auf die Bundeswehr seien Angriffe auf uns alle, betonte der CDU-Politiker.
