Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur konnten sich der DFB und Klopps derzeitiger Arbeitgeber Red Bull einigen. Der 59-jährige hatte bei dem Getränkekonzern einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Details der Einigung wurden zunächst nicht bekannt.
Klopp ist der Wunschkandidat des Deutschen Fußball-Bunds. Er soll auf Julian Nagelsmann folgen, dessen Vertrag beide Seiten nach dem frühen Turnier-Aus der Nationalelf aufgelöst hatten.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.