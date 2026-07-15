Fußball
Offenbar Weg für Jürgen Klopp frei als neuer Bundestrainer

Einer Verpflichtung von Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht offenbar nichts mehr im Wege.

    Jürgen Klopp ballt eine Hand zur Faust. Er schaut zur Seite. Er trägt ein dunkelblaues T-Shirt und ein Band zur Fußball-Weltmeisterschaft um den Hals.
    Jürgen Klopp bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika (picture alliance / Sipa USA / Icon Sport)
    Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur konnten sich der DFB und Klopps derzeitiger Arbeitgeber Red Bull einigen. Der 59-jährige hatte bei dem Getränkekonzern einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Details der Einigung wurden zunächst nicht bekannt.
    Klopp ist der Wunschkandidat des Deutschen Fußball-Bunds. Er soll auf Julian Nagelsmann folgen, dessen Vertrag beide Seiten nach dem frühen Turnier-Aus der Nationalelf aufgelöst hatten.
    Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.