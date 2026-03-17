Iran-Krieg

Aus Sicherheitskreisen hieß es, die diplomatische Vertretung sei mit drei Drohnen und vier Raketen angegriffen worden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP stürzte mindestens eine Drohne in der Botschaft ab.
Ein Hotel, das wie die Botschaft in der streng gesicherten "Grünen Zone" von Bagdad liegt, wurde nach Angaben des irakischen Innenministeriums von einer Drohne getroffen. Augenzeugen berichteten von einem Feuer auf dem Dach des Luxushotels. Verletzte soll es nicht geben.
Seit Beginn des Iran-Kriegs beschießen pro-iranische bewaffnete Gruppen auch Ziele im Irak, darunter die US-Botschaft in Bagdad.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.