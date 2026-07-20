Deutsche Bahn

Ein Bahn-Mitarbeiter ist nach einem Streit aus dem fahrenden Zug gestürzt. (Melanie Keul / EinsatzReport24 / dp /)

Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll ein 36-jähriger Fahrgast den Sicherheitsmitarbeiter bei einer Ticketkontrolle geschlagen und getreten haben. Während des Gerangels gab demnach die Zugtür nach, der 26-jährige Mitarbeiter fiel bei Ettlingen aus dem fahrenden Zug und wurde lebensgefährlich verletzt. Offen ist, wieso die Tür nachgab. Nach Angaben des Amtsgerichts in Karlsruhe hat ein Überwachungsvideo zudem Zweifel am von der Staatsanwaltschaft dargestellten Tatgeschehen aufkommen lassen. Ein Richter habe auch deshalb einen Haftbefehl für den 36-Jährigen abgelehnt. Der genaue Tathergang sei weiter Gegenstand der Ermittlungen, hieß es zuletzt vom Amtsgericht.

Wie die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichten, waren am Sonntag etwa 200 Menschen vor das Gericht gezogen, um gegen die abgelehnte Untersuchungshaft zu protestieren. Der mutmaßliche Angreifer ist laut Staatsanwaltschaft wegen Gewaltdelikten vorbestraft und verbüßt derzeit eine Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.