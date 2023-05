EU-Asylrechtsreform

Das Flüchtlingslager Lipa liegt an der EU-Außengrenze in Bosnien. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kemal Softic)

In einem offenen Brief an die Bundesregierung heißt es, man stehe vor den massivsten Verschärfungen des Flüchtlingsrechts seit Jahrzehnten. Die Juristen monieren vor allem die geplanten Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen, die zur Einrichtung von Internierungslagern führen würden. Damit werde ein Zustand der Rechtslosigkeit geschaffen. Weiter heißt es, die Bundesregierung habe bei ihrem Amtsantritt zugesagt, sich für bessere Standards für Schutzsuchende in den Asylverfahren auf europäischer Ebene einzusetzen. Nun betreibe sie eine Politik der Abschottung, die das Recht von Flüchtlingen in Frage stelle.

Den Offenen Brief haben rund 700 Anwälte unterzeichnet.

