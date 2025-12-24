Spannungen zwischen den USA und Venezuela

Blick in des Sitzungssaal des UNO-Sicherheitsrats (dpa / ZUMA Press Wire / Lev Radin)

Das Treffen fand auf Antrag der Regierung in Caracas statt. Die UNO-Botschafter Chinas warfen Washington Akte der Aggression und der Einschüchterung vor. Venezuelas Vertreter sprach von Erpressung durch eine Macht, die außerhalb des Völkerrechts agiere. US-Botschafter Waltz hielt dem entgegen, sein Land werde alles in seiner Macht stehende tun, um die eigene Hemisphäre und das amerikanische Volk zu schützen. Washington hat in den vergangenen Wochen den Druck auf Venezuela wirtschaftlich sowie militärisch immer weiter erhöht und begründet dies unter anderem mit Drogenschmuggel.

Der sozialistische Machthaber Maduro weist das zurück und wirft Trump vor, in Wahrheit den Sturz seines Regimes zu planen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.