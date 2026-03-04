MOTRA-Studie

Der Anteil in der Bevölkerung stieg zwischen 2021 und 2025 von 21,8 Prozent auf 29,6 Prozent. Besonders häufig fänden sich entsprechende Einstellungen unter Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau. Befragte mit maximal einem Hauptschulabschluss vertraten sie zu 11,1 Prozent, Menschen mit Abitur nur zu 1,4.
Für die Studie befragte ein von den Bundesministerien für Forschung, Bildung und Inneres gefördertes Institut bundesweit 21.900 Menschen ab 18 Jahren. Ihr sogenanntes MOTRA-Monitoring erforscht das Radikalisierungsgeschehen in Deutschland. Die Wissenschaftler legten Teilnehmern der repräsentativen Befragung Aussagen vor, zu denen diese sich positionieren sollten. Darunter: "Mein Volk ist anderen Völkern überlegen", "Wenn wir nicht aufpassen, wird Deutschland ein islamisches Land" und "Es gibt wertvolles und unwertes menschliches Leben."
Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.