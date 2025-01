Fußball-Bundesliga

Tom Bischof wechselt zum FC Bayern München. (Uwe Anspach/dpa)

Wie die Münchner mitteilten, wechselt der 19-Jährige im Sommer ablösefrei zum deutschen Rekordmeister. Der Junioren-Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2029.

In den vergangenen Tagen war bereits in Medien über einen Wechsel Bischofs spekuliert worden. Der Spieler wurde in dieser Saison in Hoffenheim nach zuvor nur sporadischen Profi-Einsätzen Stammspieler. In der Bundesliga steuerte je zwei Tore und Assists für die abstiegsbedrohten Kraichgauer bei. In der Europa League kam er in allen sechs Partien zum Einsatz.

