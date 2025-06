Die offizielle Gedenkfeier für Margot Friedländer soll am 9. Juli stattfinden. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Das teilte ihre Stiftung in Berlin mit. Die Gedenkrede in der Philharmonie werde Bundespräsident Steinmeier halten. Eingeladen seien langjährige Wegbegleiter und Freunde sowie Preisträgerinnen und Preisträger des Margot Friedländer Preises. Darüber hinaus wolle man vielen jungen Menschen die Teilnahme ermöglichen, vor denen Margot Friedländer über viele Jahre als Zeitzeugin gesprochen habe. Die Holocaust-Überlebende war am 9. Mai im Alter von 103 Jahren gestorben. Sie wurde auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee in einem Ehrengrab beigesetzt.

