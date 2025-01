Plüschtiere, Kerzen und Blumen liegen am zentralen Gedenkort für die Opfer des Anschlags vor der Johanniskirche in Magdeburg. (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Einige Menschen seien bislang nicht erfasst worden, etwa weil sie sich später gemeldet hätten, teilte das Innenministerium von Sachsen-Anhalt mit. Bisher war von 235 Verletzten die Rede. Bei dem Anschlag kurz vor Weihnachten wurden fünf Menschen getötet. Der aus Saudi-Arabien stammende Täter, der mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast war, sitzt in Untersuchungshaft.

Vier Fraktionen im Magdeburger Stadtrat kündigten in einer gemeinsamen Erklärung weitere Aufarbeitung an. Dazu gehöre etwa die Überarbeitung bisheriger Sicherheitskonzepte. hieß es. Die Fraktionen, die sich aus mehreren Parteien zusammensetzen, regten zudem einen dauerhaften Gedenkort auf dem Alten Markt an.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.