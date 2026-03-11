Kommunalwahl in Bayern

Bei den Kommunalwahlen in Bayern verliert die CSU leicht. (IMAGO / Sven Simon Frank Hoermann )

Die CSU hat demnach landesweit leichte Verluste hinnehmen müssen. Ihr Stimmenanteil in den Landkreisen und kreisfreien Städten ging im Vergleich zur Wahl 2020 von 34,5 auf 32,5 Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Es ist das schlechteste Ergebnis seit 1952. Die Grünen verloren knapp vier Punkte und kommen auf 13,6 Prozent. Die SPD kam auf 12,3 Prozent - ein Minus von 1,4 Punkten. Die AfD legte von 4,7 auf 12,2 Prozent zu. Die Freien Wähler verzeichneten leichte Gewinne und erzielten 12,1 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag den Statistikern zufolge bei 63,4 und damit über jener von 2020 mit 58,7 Prozent.

