Japans Premierminister Shigeru Ishiba muss sich möglicherweise neue Koalitionspartner suchen. (picture alliance / Kyodo)

Nach den heute veröffentlichten offiziellen Ergebnissen kommt das Bündnis auf 215 Sitze im Unterhaus - für eine Mehrheit wären 233 nötig. Das bedeutet, dass sich die langjährig regierende LDP um andere Koalitionspartner bemühen oder versuchen muss, eine Minderheitsregierung zu bilden.

Die Verluste hatten sich bereits in Nachwahlbefragungen abgezeichnet. Ishiba kündigte "grundlegende Reformen" an. Er machte unter anderem einen Korruptionsskandal in seiner LDP für das schlechte Ergebnis verantwortlich. Sein Amtsvorgänger Kishida war im Zuge des Skandals zurückgetreten.

