Wetter

Oft stark bewölkt, später Regen und Gewitter, 19 bis 30 Grad

Das Wetter: Stark bewölkt bis bedeckt, im Nordwesten sowie in der Lausitz und in Niederbayern sonnige Abschnitte. Vom Südwesten bis in den Nordosten, später auch auf Bayern ausweitend Regen. Lokal Unwettergefahr. Später in der Westhälfte einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 Grad bis 30 Grad. Morgen im Osten teils kräftiger Regen, sonst wechselnd bewölkt und trocken. Nachmittags im Süden und Westen aufkommende Schauer und Gewitter. 18 bis 25 Grad.