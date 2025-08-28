Wetter
Oft stark bewölkt, später Regen und Gewitter, 19 bis 30 Grad

Das Wetter: Stark bewölkt bis bedeckt, im Nordwesten sowie in der Lausitz und in Niederbayern sonnige Abschnitte. Vom Südwesten bis in den Nordosten, später auch auf Bayern ausweitend Regen. Lokal Unwettergefahr. Später in der Westhälfte einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 Grad bis 30 Grad. Morgen im Osten teils kräftiger Regen, sonst wechselnd bewölkt und trocken. Nachmittags im Süden und Westen aufkommende Schauer und Gewitter. 18 bis 25 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern und Gewittern. 17 bis 25 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.