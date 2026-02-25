Nach Kulanz-Zeit

Eine Digitale Einreiseerlaubnis nach Großbritannien ist künftig zwingend erforderlich. (IMAGO/Panthermedia/claudiodivizia via imago-images)

Diese Regelung trat zwar eigentlich schon im April 2025 in Kraft. Sie wurde jedoch zunächst nicht strikt umgesetzt, um Reisenden ausreichend Zeit zu geben, sich auf die Änderungen einzustellen. Von heute an soll nun strikt geprüft werden. Wer keine "Electronic Travel Authorisation" vorweisen kann, dem wird schon in Deutschland von Fluglinien und andere Beförderungsunternehmen wie Eurostar die Mitfahrt verweigert.

Die Regelung gilt für alle Besucher, die für die Einreise nach Großbritannien kein Visum benötigen, darunter auch Reisende aus der Europäischen Union und damit aus Deutschland. Die Genehmigung muss vorab online ⁠für ⁠derzeit 16 Pfund beantragt werden. Britische und irische Staatsbürger ⁠sind von der Regelung ausgenommen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.