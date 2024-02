Das Forschungsteam aus den USA hatte 800.000 Grippeimpfung bei Kindern ausgewertet. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Sie haben die Daten von 800.000 geimpften Kindern zwischen zwei und fünf Jahren analysiert, die in den USA leben. Anhand der Daten konnte das Team nachvollziehen, welche Kinder in welchem Monat eine Impfung bekamen und wer dann trotzdem krank wurde. Es zeigte sich, dass im Verlauf von sieben Jahren der Oktober der beste Impfmonat war - nur 2,7 Prozent der Kinder, die in diesem Monat geimpft wurden, erkrankten später trozdem. Aber auch in den anderen Monaten lag die Erkrankungsrate meist unter 3 Prozent.

Lässt man sich zu früh vor der Grippewelle impfen, dann kann der Schutz schon wieder schwinden, wenn man sich dann ansteckt. Lässt man sich zu spät impfen, ist der Schutz vielleicht noch nicht vollständig aufgebaut. In beiden Fällen würde man trotz Impfung krank werden.

+++

Optimal timing of influenza vaccination in young children: population based cohort study, BMJ, 21.02.2024

https://www.bmj.com/content/384/bmj-2023-077076

Diese Nachricht wurde am 23.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.