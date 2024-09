Schon vor dem offiziellen Beginn strömten Tausende in die Bierzelte. (AFP / Kirill Kudryavtsev)

Schon am Vormittag waren zahlreiche Menschen in die Bierzelte geströmt. Wegen der Anschläge in Solingen und München gelten verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Bei den Einlasskontrollen werden erstmals Metalldetektoren eingesetzt. Messer, Glasflaschen und große Taschen dürfen nicht mit auf das Gelände. Auf dem Wiesngelände sind rund 600 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz. Hinzu kommen 1500 Ordner der Stadt und weitere der Wirte.

Waffenverbot an Bahnhöfen

Die Bundespolizei hat zudem für die Zeit des Oktoberfestes für mehrere Bahnhöfe in der Stadt ein Waffenverbot verhängt. Wie die Behörde mitteilte, dürfen am Haupt- und Ostbahnhof sowie an den S-Bahn-Haltestellen Donnersbergerbrücke und Hackerbrücke weder Schuss- und Schreckschusswaffen noch Stichwaffen oder Messer mitgeführt werden.

Die Maß Bier kostet in diesem Jahr zwischen 13,60 und 15,30 Euro. Trinkwasser gibt es seit dem Vorjahr kostenlos Trinkwasser an Brunnen auf dem Gelände. Im Zelt kostet Tafelwasser im Schnitt über zehn Euro pro Liter. Cannabis ist in Bayern auf Volksfesten verboten.

