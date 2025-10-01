Nach Sprengstoffdrohung

Das Oktoberfest in München wird nach einer Sperrung wieder geöffnet. (Manuel Schwarz / dpa / Manuel Schwarz)

Die Behörden teilten mit, die Gefahrensituation habe sich nicht bestätigt. Das Gelände war am Vormittag nach einer Sprengstoffdrohung gesperrt und anschließend mit Hilfe von Spürhunden durchsucht worden. Besucher durften das Festgelände nicht betreten, Mitarbeiter mussten es verlassen.

Hintergrund ist ein Vorfall im Münchner Norden. Im Stadtteil Lerchenau hatte ein Mann heute früh ein Wohnhaus in Brand gesetzt und Sprengfallen deponiert. Das Feuer und Explosionsgeräusche hatten einen Großeinsatz ausgelöst. Zwei Frauen wurden in Zusammenhang mit der Tat verletzt.

Die Polizei entdeckte später an einem nahe gelegenen See einen Toten, bei dem es sich den Ermittlungen zufolge um den mutmaßlichen Brandstifter handelt. Der Mann hatte einen Rucksack dabei, in dem sich eine Sprengvorrichtung befand. Die Polizei geht von einem Familienstreit aus.

