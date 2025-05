Olaf Lies (SPD), bisher Wirtschaftsminister von Niedersachsen, stellt sich als Ministerpräsident und Nachfolger von Amtsinhaber Stephan Weil zur Wahl. (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Für die SPD kandidiert der bisherige Wirtschaftsminister Lies. Die Sozialdemokraten regieren das Bundesland gemeinsam mit den Grünen. Die Koalition verfügt über eine ausreichende Mehrheit, um Lies zu wählen. Der 58-Jährige ist gelernter Elektroingenieur. Vor wenigen Wochen hatte er in den Koalitionsverhandlungen im Bund die SPD-Arbeitsgruppe im Bereich Klima und Energie geleitet. Lies soll den langjährigen Amtsinhaber Weil ablösen, der nach rund zwölf Jahren an der Spitze der Landesregierung seinen Rücktritt angekündigt hatte. Weil begründete dies mit seinem Alter und den Belastungen des Amts.

Der SPD-Politiker wurde am Abend in Hannover feierlich verabschiedet. Die nächste Landtagswahl in Niedersachsen ist für 2027 geplant.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.