Olympische Spiele

Oliver Zeidler steht im olympischen Finale des Einer-Ruders. (AP / Ebrahim Noroozi)

Auch der Deutschland-Achter zog trotz personeller Probleme in das Finale ein. Mit einem zweiten Platz im Hoffnungslauf wendete das Boot das drohende Aus ab. Obwohl der erkrankte Schlagmann Mattes Schönherr kurzfristig ersetzt werden musste, musste sich der WM-Fünfte im Stade Nautique nur dem Mitfavoriten aus den Niederlanden geschlagen geben.

Die beiden Finals stehen am Samstag an. Insgesamt ist der Deutsche Ruderverband mit vier Booten in den Finalläufen von Paris 2024 vertreten.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.