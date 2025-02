75. Sanremo-Festival

Der 23-jährige Sänger Olly aus Genua hat das Sanremo Festival 2025 gewonnen. (Marco Alpozzi / LaPresse via ZUMA / Marco Alpozzi)

Der 23-Jährige setzte sich mit der Ballade "Balorda Nostalgia" durch. Er wird Italien damit beim Eurovision Song Contest vertreten, der Mitte Mai in Basel in der Schweiz stattfindet. Vor zwei Jahren hatte Olly bereits den Nachwuchswettbewerb gewonnen. Die Ballade handelt von Erinnerungen an frühere Zeiten, die wieder auftauchen und schmerzhaft sind.

Das "Festival della Canzone Italiana" ist Europas ältester Popmusik-Wettbewerb. Seit 1951 findet er jedes Jahr im Winter statt. Sänger und Sängerinnen wie Adriano Celentano, Milva, Gigliola Cinquetti oder 2022 die Band Måneskin feierten hier ihre ersten großen Erfolge.

Italiens öffentlich-rechtlicher Rundfunksender Rai übertrug das Festival fünf Abende live und holte damit Einschaltquoten von teils mehr als 70 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.