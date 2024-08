BRICS-Games in Russland

Wissenschaftler Wolfe: Veranstaltung ist "eine Art Witz"

BRICS-Games in Russland

Wissenschaftler Wolfe: Veranstaltung ist "eine Art Witz"

Rund 4.000 Athleten nehmen in Russland an den BRICS-Games teil - darunter Sportler aus Afghanistan mit Duldung der Taliban. Es sei ein Versuch, eine neue Weltordnung zu demonstrieren, so Russland-Experte Sven-Daniel Wolfe.