Rund 45.000 Polizisten sowie 15.000 Soldaten sind im Einsatz. Aus Deutschland kommen rund 300 Polizisten. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex sichert mit 230 Offizieren unter anderem Flug- und Seehäfen sowie Bahnstationen. Am Abend wird der Luftraum um Paris gesperrt - in einem Umkreis von 150 Kilometern. Bereits am frühen Nachmittag wird die Seine weiträumig abgeriegelt. Auf dem Fluss findet die Eröffnungsfeier statt. Zahlreiche Metrostationen in Ufernähe werden geschlossen. Nur wer in der Gegend wohnt oder untergebracht ist oder ein Ticket für die Zeremonie hat, kommt in den Sicherheitsbereich.

Es ist das erste Mal, dass eine olympische Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion stattfindet.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.