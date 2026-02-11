Silber für Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Das deutsche Duo musste sich nach zwei Läufen nur Andrea Vötter und Marion Oberhofer aus Italien geschlagen geben. Bronze ging an Österreich. Für das deutsche Team ist es nach den Olympiasiegen von Max Langenhan und Julia Taubitz die dritte Rodel-Medaille im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo.

Die 35 Jahre alte Eitberger vom RC Ilmenau und die 15 Jahre jüngere Partnerin Matschina vom SV Bad Feilnbach hatten im ersten Durchgang trotz einer leichten Bandenberührung nur 0,022 Sekunden Rückstand auf die Italienerinnen und lagen damit auf Platz zwei. Am Ende betrug der Rückstand nur 0,12 Sekunden.

Nur elf Teams bei der Olympia-Premiere

62 Jahre nach dem Olympia-Debüt der Männer in Innsbruck gingen auch erstmals die Frauen im Doppelsitzer bei Winterspielen an den Start. Insgesamt waren nur elf Teams dabei, weil das Internationale Olympische Komitee nur eine Mannschaft je Nation zugelassen hatte. Das hatte zur Folge, dass die WM-Zweiten und Europameister Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal nicht teilnehmen durften.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.