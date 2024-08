Die Olympische Flagge ist in Los Angeles angekommen. (AFP / ETIENNE LAURENT)

Bürgermeisterin Karen Bass trug die Flagge mit den fünf Ringen nach der Landung über das Rollfeld des International Airport im US-Bundesstaat Kalifornien. Mehrere Aktive aus dem US-Team bei den am vergangenen Sonntag beendeten Spielen in Paris begleiteten sie auf dem Weg zur Ankunftshalle. Das vorangegangene Erdbeben mit einer Stärke von 4,6 auf der Richterskala wertete Bass als Mahnung zur Beachtung der Natur auf dem weiteren Weg zu den dritten Sommerspielen in ihrer Stadt nach 1932 und 1984. Olympia-Organisationschef Reynold Hoover betonte den Glauben an einen Erfolg der Sommerspiele. Die Menschen in LA seien kreativ, hätten Sportsgeist und seien divers.

