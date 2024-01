Olympische Jugendspiele

Marie Keubel: Erfolge in Korea der Ausgangspunkt für die Karriere?

Bei den Olympischen Jugendspielen in Südkorea konnte Marie Keubel erste Erfolge erzielen. Im Dlf-Interview spricht die 16-Jährige über ihren Karrierebeginn und verrät, was an den Olympischen Jugenspielen in Südkorea besonders ist.