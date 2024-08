Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris am 26. Juli 2024 (IMAGO / Bestimage / IMAGO / Capture TV France 2 via Bestimage)

Die Staatsanwaltschaft in Paris teilte mit, der künstlerische Direktor der Show sowie zwei weitere Mitarbeiter hätten Strafanzeigen gestellt. In der Eröffnungszeremonie waren unter anderem mehrere Drag-Queens und eine trans Frau zu sehen. Sie spielten in einer Szene aus der griechischen Mythologie mit. Kritiker sahen darin Parallelen zu da Vincis Gemälde "Das letzte Abendmahl" und warfen den Verantwortlichen vor, den christlichen Glauben zu verhöhnen.

