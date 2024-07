Rund um und auf der Seine in Paris laufen die Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele. (picture alliance / empics / David Davies)

Zu der vierstündigen Show auf dem Fluss Seine werden mehr als 300.000 Zuschauer erwartet, darunter zahlreiche Staat-s und Regierungschefs. Es ist das erste Mal, dass eine olympische Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion stattfindet. Die gut 200 Delegationen sollen auf rund 90 Booten über die Seine fahren - vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Für Deutschland werden der Basketballer Dennis Schröder und die Judoka Anna-Maria Wagner die Fahne tragen. Etwa 3.000 Schauspieler und Tänzer sind an der Show beteiligt. Die Details des Programms sind geheim. Unklar ist auch, wer die Olympische Flamme entzünden wird.

Einzelne Wettbewerbe haben bereits in den vergangenen Tagen begonnen. Die Olympischen Sommerspiele finden bis zum 11. August statt.

Am Abend fand in Paris ein Gipfeltreffen von mehr als 60 Staats- und Regierungschefs zum Thema Sport statt. Dabei wurde ein Abkommen geschlossen, das Milliardeninvestitionen etwa für den Bau von Sportplätzen unter anderem in Afrika vorsieht.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.