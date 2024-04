Das olympische Feuer wird entzündet. (Thanassis Stavrakis / AP / Thanassis Stavrakis)

Weil die Sonne nicht schien, musste die Fackel mit einem Ersatzfeuer entzündet werden. Traditionell wird das olympische Feuer mithilfe eines Parabolspiegels entfacht. Die griechische Schauspielerin Mary Mina schlüpfte dafür in die Rolle einer antiken Priesterin.

IOC-Präsident Bach bezeichnete das olympische Feuer angesichts der angespannten Weltlage als "Symbol der Hoffnung". In diesen schwierigen Zeiten, in denen Kriege und Konflikte zunähmen, hätten die Menschen genug von dem Hass, der Aggression und den negativen Nachrichten, denen sie täglich ausgesetzt seien.

Die Fackel wird in den nächsten Tagen durch Griechenland getragen. Am 8. Mai soll sie in Frankreich ankommen. 10.000 Fackelträger werden dann die Flamme durch 64 französische Territorien tragen, ehe sie am 26. Juli im Mittelpunkt der Eröffnungsfeier auf der Seine stehen wird. Die Olympischen Sommerspiele gehen bis zum 11. August.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.