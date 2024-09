Auszeichnung

Teilnehmende einer "Omas gegen Rechts"-Demonstration in Erfurt (IMAGO / Jacob Schröter)

Die jeweils mit 2.000 Euro dotierten Preise wurden am Abend in der Aachener Aula Carolina verliehen. Die Bewegung der "Omas gegen Rechts" stelle sich den rechtsextremen und faschistischen Entwicklungen entgegen, teilte der Verein mit. Sie erreiche viele Menschen in allen Altersgruppen. Die "Youth Initiative for Human Rights" fördere in Serbien, Kroatien, Montenegro, dem Kosovo sowie Bosnien und Herzegowina die Teilhabe von Jugendlichen an der Demokratisierung der Gesellschaft.

Seit 1988 zeichnet der Verein Aachener Friedenspreis jedes Jahr Menschen und Gruppen aus, die an der Basis für Frieden und Verständigung arbeiten.

