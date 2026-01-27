Der tragikomische Action-Thriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle wurde für 14 Bafta-Awards nominiert, unter anderem in der Kategorie "Bester Film". Die Macher des Vampir-Horrorfilms "Blood & Sinners" können sich in 13 Kategorien Hoffnung auf die begehrten britischen Filmpreise machen.
Jeweils elf Mal nominiert wurden das britische Filmdrama "Hamnet" von Chloe Zhao und die US-Abenteuerkomödie "Marty Supreme" mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Die Bafta-Trophäen werden am 22. Februar vergeben - drei Wochen vor der Oscar-Gala in Hollywood.
Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.