Filmpreis
"One Battle After Another" und "Blood & Sinners" bei Bafta-Nominierungen vorn

Die beiden US-Filme "Blood & Sinners" und "One Battle After Another" sind nicht nur in zahlreichen Oscar-Kategorien nominiert, sie gehen auch bei den britischen Bafta-Awards als Favoriten ins Rennen.

    Leonardo di Caprio hält in einer Filmszene eine Pistole in die Luft, während er neben einem Auto steht.
    Leonardo di Caprio in dem Film "One Battle After Another" (Warner Bros.)
    Der tragikomische Action-Thriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle wurde für 14 Bafta-Awards nominiert, unter anderem in der Kategorie "Bester Film". Die Macher des Vampir-Horrorfilms "Blood & Sinners" können sich in 13 Kategorien Hoffnung auf die begehrten britischen Filmpreise machen.
    Jeweils elf Mal nominiert wurden das britische Filmdrama "Hamnet" von Chloe Zhao und die US-Abenteuerkomödie "Marty Supreme" mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Die Bafta-Trophäen werden am 22. Februar vergeben - drei Wochen vor der Oscar-Gala in Hollywood.
